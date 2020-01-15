В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре полицейские задержали одного из подозреваемых в краже банкомата из торгового центра. Об этом сообщается на сайте МВД.

В декабре 2019 года в полицию Мегиона обратились представители банка с заявлением о краже банкомата, который размещался в холле торгового центра. Пропажу устройства обнаружили сотрудники торгового объекта утром, когда пришли на работу.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что преступление было совершено в ночное время. Злоумышленники взломали двери торгового центра и вынесли банкомат. Вход в здание не был оборудован сигнализацией и дополнительно не охранялся, видеонаблюдение также отсутствовало. По данным сотрудников банка, в похищенном банкомате находилось около 6,3 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»).

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личности четверых подозреваемых, а также транспортные средства, на которых те передвигались в день совершения кражи, и место их временного проживания. В квартире злоумышленников были обнаружены инструменты, которыми они взломали двери торгового центра и банкомат. Вскоре на территории дачного кооператива был обнаружен похищенный банкомат со следами взлома, без денежных средств внутри.



Одного из подозреваемых в совершении преступления, 27-летнего гражданина Молдавии, полицейские задержали в Нижневартовске. При обыске у него изъята часть похищенных денежных средств.

