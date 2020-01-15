На горячей линии Хоум Кредит Банка запущен голосовой помощник. Как сообщили в банке, «сейчас «Мария» успешно проводит голосовую идентификацию по телефону и помогает сгенерировать ПИН-код к карте».

Особенность «Марии» в том, что она помогает создавать ПИН-коды при звонках и с мобильных, и с городских телефонов, поясняют в кредитной организации. В обоих случаях бот проведет полноценную идентификацию клиента по технологии, разработанной специально для «Хоум Кредита», что, как подчеркивают в банке, «обеспечивает высокое качество идентификации и безопасность данных клиентов».

Характеристики помощника выбирались на голосовании, в котором участвовали более 2 тыс. сотрудников банка. Подавляющее большинство проголосовало за женский голос бота. Среди предложенных имен с небольшим отрывом победило имя «Мария».

«Мы очень хотели сделать нашего помощника максимально «человечным». «Мария» говорит голосом одной из сотрудниц банка. Конкурс на выбор голоса был очень непростым, претендентов было много. Банк организовал у себя студию звукозаписи, а победительница прошла курс подготовки дикторов. С момента запуска помощью «Марии» воспользовались более половины обратившихся на горячую линию клиентов, которым нужно было сгенерировать ПИН-код к карте. Мы ожидаем, что число таких обращений будет расти. Сейчас мы работаем над улучшением навыка распознавания речи и расширением функций голосового бота», — комментирует начальник управления автоматизации сервисного обслуживания Хоум Кредит Банка Наталия Бибетко.



Проект реализован совместно с компаниями Omilia и CTI, следует из релиза банка.

