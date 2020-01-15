От нового правительства ждут новых идей, предложений по ускорению роста экономики России, сообщил журналистам и. о. первого вице-премьера — министра финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах Гайдаровского форума.

«Я думаю, что смена правительства — это тот шаг, который говорит о том, что от нового правительства ждут новых предложений, новых идей и более высоких темпов динамики развития. Поэтому новое правительство должно по-новому взглянуть на действующую ситуацию, более четко структурировать те задачи и, главное, как добиваться целей, поставленных президентом в указе 2018 года, и как реализовать те задачи, которые поставлены были в послании президента», — сказал Силуанов.

По его словам, новое правительство должно сейчас определиться с приоритетами, инструментами и показать результат.

«От правительства ждут новых результатов, новой динамики», — добавил Силуанов.