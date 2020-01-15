Валютные торги в РФ открылись в четверг ослаблением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курсы доллара прибавил менее 1 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро подешевел на 4 копейки. На 10:10 мск курс доллара повысился и расчетами «завтра» составил 61,49 рубля (плюс 7 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 68,54 рубля (плюс 2 копейки).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, в четверг утром рубль может немного укрепиться.

«Мы считаем, что при открытии торгов рубль может немного укрепиться в связи с ростом цены нефти. Пока сохраняем прогноз по курсу доллара в 61—62 рубля, и по курсу евро в 68—69 рублей», — поясняла она.