Победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам Нэклис-Банка стал Сбербанк . Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов.

Выплата страхового возмещения вкладчикам Нэклис-Банка, в том числе индивидуальным предпринимателям и малым предприятиям, начнется 20 января. Сбербанк будет осуществлять расчеты в течение как минимум одного года, а о дальнейших выплатах будет объявлено дополнительно.

Согласно реестру обязательств Нэклис-Банка, за компенсациями на сумму 1,9 млрд рублей могут обратиться порядка 2,7 тыс. вкладчиков, в том числе 300 вкладчиков-юрлиц, отнесенных к малым предприятиям (им причитается в общей сложности 34,5 млн рублей).

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 17 января на сайте АСВ и 20 января в газете «Московский комсомолец».

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов ( вкладов ) в банке, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По счету в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату наступления страхового случая.



Банк России 10 января 2020 года отозвал лицензию у Нэклис-Банка.

