Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства. Об этом 16 января сообщает пресс-служба Кремля.

«В соответствии с пунктом «а» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации», — говорится в документе.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Госдума на заседании в четверг дала согласие президенту РФ Владимиру Путину на назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина председателем правительства. Согласно действующему законодательству, теперь Мишустин обязан не позднее чем в недельный срок представить президенту предложения по структуре правительства и кандидатурам на пост вице-премьеров и федеральных министров. Сам кандидат уже заверил, что новый состав Кабинета будет представлен в ближайшие дни, а более подробно план правительства он намерен представить в апреле.

Накануне правительство и премьер-министр Дмитрий Медведев объявили, что уходят в отставку. Это произошло после послания главы государства Федеральному собранию, в котором он обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституции. Ключевыми стали пункты о расширении полномочий законодательной и судебной власти, а также о повышении роли Госсовета. В частности, речь шла о том, чтобы передать Госдуме право утверждать кандидатуру председателя правительства и представленных им вице-премьеров и министров.