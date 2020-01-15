Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рассмотрел поправки в Уголовный кодекс РФ и УПК о частичной декриминализации статьи 210 УК РФ для бизнеса. Законопроектом предлагается нарушение требований валютного законодательства о зачислении или о возврате денежных средств, совершенное в крупном размере, признавать уголовно наказуемым только в случае, если оно совершено лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние.

По словам председателя комитета Василия Пискарева, порог, за которым наступает уголовная ответственность, предлагается также поднять по четырем составам по налоговым правонарушениям. Важнейшей инициативой являются предложения изменить статью 210 УК РФ о создании организованных преступных сообществ, отметил Пискарев. Согласно поправкам учредители, руководители и работники компаний не должны подпадать под уголовную ответственность только в силу организационно-штатной структуры организации в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности. Уголовная ответственность наступит только в том случае, если такая организация создана специально для совершения тяжких или особо тяжких преступлений.

В конце 2019 года законопроект внес на рассмотрение палаты президент России Владимир Путин.