ЦБ установил официальные курсы валют на 17 января.

Курс доллара повысился на 13,66 копейки, составив 61,5694 рубля (61,4328 рубля на 16 января). Курс евро увеличился на 28,13 копейки, до 68,656 рубля (68,3747 рубля на 16 января).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам. На 12:58 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 61,61 рубля (плюс почти 20 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 68,71 рубля (плюс 18 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 61,39—61,69 рубля за доллар и 68,44—68,78 рубля за евро.