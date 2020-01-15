Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, направленный на развитие национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП).

Проектом предусматривается закрепление понятия национальной гарантийной системы, а также регулируется деятельность АО «Корпорация МСП» по оценке финансовой устойчивости и эффективности деятельности региональных гарантийных организаций в целях оказания им последующей финансовой поддержки посредством ранжирования региональных гарантийных организаций (РГО).

Оказание финансовой поддержки РГО осуществляется с учетом присвоенного корпорацией развития МСП ранга.

Реализация проекта позволит обеспечить среднегодовой прирост объема поддержки, оказываемой субъектам МСП, в объеме не менее 10%, увеличив совокупный ежегодный объем финансовой поддержки субъектов МСП с 117 млрд рублей в 2018 году до 205 млрд рублей в 2024-м, а также обеспечить ежегодную динамику субъектов МСП не менее чем на 3%, увеличив ежегодное количество субъектов МСП к 2024 году до 6 тыс., считают в правительстве.