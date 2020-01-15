Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ прокомментировал возможность отмены вступивших в силу пенсионных изменений и выступил против отмены НДФЛ для малоимущих. Об этом заявил журналистам депутат фракции Сергей Гаврилов.

«Лучше ничего не трогать, мне кажется. Разобраться нужно по тому, что происходит с нашими доходами», — ответил Мишустин на вопрос о пенсионном возрасте.

Касательно отмены НДФЛ для малоимущих Мишустин сказал, что считает этот стимул неэффективным.

«То есть сейчас это просто неактуально, по его словам, неэффективный стимул», — заявил Гаврилов, отвечая на соответствующий вопрос о кандидате в премьеры.