Михаил Мишустин, кандидатура которого предложена президентом РФ на пост премьера, на встрече с КПРФ пообещал приложить все усилия для решения проблемы бедности в РФ.

«Понимая ситуацию, связанную с бедностью, я постараюсь приложить все усилия для того, чтобы эти вопросы решали, занимались обеспечением малобюджетных семей всем необходимым», — сказал он.

Президент России Владимир Путин в среду выступил с посланием к Федеральному собранию, озвучив целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки, среди которых — сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала, продление ежемесячных выплат на детей до семи лет.