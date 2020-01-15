Кандидат в премьер-министры Росии, глава ФНС Михаил Мишустин заявил, что средства на реализацию мер, озвученных президентом Владимиром Путиным в его послании, в бюджете есть. По его словам, около 4 трлн рублей понадобится в четырехлетний период. Ранее мишустин указывал, что на 2020 год потребуется 450 млрд рублей.

«Средства, которые были обозначены в послании, есть. Этот год это примерно 450 млрд рублей, четырехлетка — около 4 трлн рублей. Средства эти будут соответствующим образом перераспределены внутри бюджета, но не затронут никаких обязательств федерального бюджета и бюджетов регионов», — сказал Мишустин.

Он также ранее на выступлениях перед фракциями заявлял, что нацпроекты — отличный инструмент для достижения поставленных государством целей.