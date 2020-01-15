Кандидат в премьер-министры России и глава ФНС Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании в Госдуме во время рассмотрения его кандидатуры на должность председателя правительства РФ, назвал необходимые меры для развития экономики РФ.

«Макроэкономическая стабильность, которая сейчас есть, — это очень важный фактор. Сегодня фактически созданы резервы, достигнут низкий уровень инфляции, фактически мы видим, что держим его в 4% — это очень важный фактор», — подчеркнул он.

По мнению главы ФНС, перед ним в качестве главы правительства будет стоять задача стимулирования роста инвестиций в экономику и снятия излишнего давления с бизнеса.

«Для того чтобы дальше развиваться и обеспечить рост ВВП, необходимо в первую очередь стимулировать рост инвестиций — это очень важно, вернуть, может быть, утраченное доверие между властью и бизнесом, серьезно поговорить о том, что мешает, убрать издержки и излишнее давление», — сказал Мишустин. Он также отметил, что нужно отличить, что реально сдерживает рост заработных плат «от того, что просто, к сожалению, нет места для нового бизнеса».

Для этого, в частности, кандидат на должность главы правительства РФ предлагает сосредоточиться на качестве реализации нацпроектов.