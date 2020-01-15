Реализация задач, поставленных президентом в послании Федеральному собранию, потребует около 450 млрд рублей в 2020 году. Об этом в четверг сообщил кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией «Справедливая Россия» в Госдуме.

«Мы работали над посланием с точки зрения расчетов. Я принимал участие в совещаниях у президента. Порядка 450 миллиардов рублей уже в этом году необходимо использовать», — сказал Мишустин. «У нас достаточно средств, чтобы обеспечить все решения, которые соответствующим образом в послании были сформулированы», — заверил он.

Кандидат на должность премьера назвал национальные проекты прекрасным инструментом для достижения целей, поставленных главой государства. «Это и борьба с бедностью, и демография, вопросы, связанные с образованием, медициной, развитием наших компаний, [ликвидацией] ненужных барьеров для развития бизнеса», — уточнил Мишустин.