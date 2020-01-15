Минфин России разместил информацию о ценах размещения, размере накопленного купонного дохода и уровне доходности к погашению нового выпуска облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н) № 53005RMFS.



В первую неделю размещения облигации распространяются по цене ниже номинала. Позднее их можно будет купить по установленной Минфином России стоимости, которая публикуется на сайте министерства.

ОФЗ-н доступны для покупки любому совершеннолетнему гражданину РФ с постоянной регистрацией на территории страны. Ценные бумаги можно приобрести в отделениях банков-агентов (ВТБ, Сбербанк , ПСБ и Почта Банк), на их сайтах или с помощью мобильных приложений этих кредитных организаций.

Основные условия по приобретению ОФЗ-н по сравнению с предыдущим выпуском не изменились. Стоимость одной облигации составит 1 тыс. рублей, купить их можно будет до 15 июля 2020 года, срок погашения — 18 января 2023 года. Граждане могут приобрести ОФЗ-н на сумму не менее 10 тыс. и не более 15 млн рублей. Общий объем нового выпуска составит 15 млрд рублей. Купонный доход владельцы облигаций получают раз в полгода, для нового выпуска он составит от 5% до 5,41% годовых (ставка на первый купонный период — 5%, на второй — 5,1%, на третий — 5,2%, на четвертый — 5,25%, на пятый — 5,3%, на шестой — 5,41%).

«Самый выгодный вариант получения прибыли — дождаться даты погашения, ведь доходность возрастает в течение всего срока владения, в том числе и за счет разницы между ценой покупки и номинальной стоимостью. Поэтому для повышения эффективности накоплений есть резон постепенно увеличивать свой пакет ОФЗ-н», — отмечают эксперты проекта Минфина «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

ОФЗ-н не могут продаваться на вторичном рынке, нельзя осуществлять их покупку в пользу третьих лиц. Но они могут передаваться по наследству, причем для наследников не действует правило об ограничении максимального числа облигаций, которыми они могут владеть.

Процедура приобретения ОФЗ-н проста и доступна. «Если у вас уже есть счет в банке-агенте, необходимо в дополнение открыть брокерский счет, перевести на него деньги, после чего можно будет совершать сделки. Напомним, что такая возможность предоставляется как в отделениях банков-агентов, так и через их официальные сайты и мобильные приложения. Докупать облигации можно до окончания срока размещения, но выгоднее всего их приобретать как можно раньше, пока ценные бумаги продаются по номинальной цене. Доходность ОФЗ-н находится на уровне (или немного выше) банковских вкладов. При этом в отличие от депозитов государство гарантирует возврат всей вложенной в ОФЗ-н суммы», — поясняют эксперты.

В Минфине рассматривают ОФЗ-н прежде всего как средство повышения уровня финансовой грамотности населения. Именно поэтому для граждан создаются льготные условия вхождения на рынок ценных бумаг, отметил заместитель министра финансов Сергей Сторчак.

«Мы отменили комиссии при сделках с этими облигациями, понизили порог входа. ОФЗ-н нового формата помогут людям понять, что есть возможность пополнять свой семейный бюджет не только путем размещения средств на банковских депозитах, но и за счет участия в качестве инвестора на долговом рынке. С помощью этих ценных бумаг люди обучаются навыкам финансового менеджмента. Условия данного выпуска предусматривают возможность использования ОФЗ-н в качестве залога при получении кредита в банках-агентах, а это уже шаг к новому уровню управления финансовыми активами семьи», — сказал Сторчак.