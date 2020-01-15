Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин пожелал новому премьер-министру Михаилу Мишустину разумно распорядиться доверием граждан и бизнеса. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Дума только что одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Желаю ему и его будущему Кабинету разумно распорядиться доверием, которое граждане и бизнес готовы оказать новой команде правительства, и повести институциональные преобразования», — написал Кудрин.



Дума только что одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Желаю ему и его будущему кабинету разумно распорядиться доверием, которое граждане и бизнес готовы оказать новой команде правительства, и повести институциональные преобразования.

— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 16 января 2020 г.

Ранее Госдума на заседании в четверг дала согласие президенту РФ Владимиру Путину на назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина председателем правительства. Согласно действующему законодательству, теперь Мишустин обязан не позднее чем в недельный срок представить президенту предложения по структуре правительства и кандидатурам на посты вице-премьеров и федеральных министров. Сам кандидат уже заверил, что новый состав Кабинета будет представлен в ближайшие дни, а более подробно план правительства он намерен представить в апреле.



Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства.