Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что со сменой правительства в России появилась надежда на проведение реформ.

«Политическая конкуренция, сменяемость правительства — это важнейший институт поддержки доверия. У нас, к сожалению, он не работает в полной мере. Вот вчера произошедшая смена правительства, честно сказать, у многих увеличила надежду, что новая команда правительства сумеет большего добиться, что лидер, который вчера был предложен правительству, более чувствует сегодня ситуацию в бизнесе и балансирует интересы бизнеса и государства», — сказал Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме.

«Михаил Мишустин... сумел отработать определенные механизмы администрирования в налогах, они перестали быть в первых строчках проблем бизнеса», — охарактеризовал главу ФНС председатель Счетной палаты. По его словам, Михаил Мишустин чувствует «нерв цифровизации» и понимает значение новых технологий.

«Я считаю, что сегодня у нас появилась надежда», — заключил Алексей Кудрин.

15 января 2020 года через несколько часов после того, как президент России Владимир Путин озвучил послание Федеральному собранию, было объявлено о роспуске российского правительства. Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев займет пост зампредседателя Совета безопасности. Президент предложил на пост главы правительства Михаила Мишустина, который возглавляет ФНС. 16 января его кандидатуру должны одобрить в Госдуме.