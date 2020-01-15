Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев должен был больше сделать для ускорения темпов роста российской экономики, а также для проведения структурных и институциональных реформ, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.



«Будучи на посту председателя правительства, я думал, что он должен был больше сделать для темпов экономического роста, структурных и институциональных реформ», — заявил журналистам Кудрин в кулуарах Гайдаровского форума.



Глава Счетной палаты отметил, что в настоящее время российская экономика испытывает сложный период в своем развитии. «Я считаю, что у России есть все возможности для того, чтобы восстановить темпы экономического роста. Но для этого потребуется проводить реформы», — подчеркнул он.

Кудрин считает, что для этого новому премьер-министру нужно будет вернуться к вопросу качества управления национальными проектами.

