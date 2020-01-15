Фонд FinEx Global Equity UCITS ETF запустил стратегический ETF глобальных акций (тикер FXWO – долларовый класс акций, тикер FXRW — рублевый класс акций) стоимостью в 1 рубль и отрицательной комиссией, говорится в сообщении финансовой группы FinEx. Торги начались на Московской бирже 16 января. География фонда: США, Япония, Китай, Великобритания, Германия, Россия и Австралия.

Фонд позволяет сэкономить на брокерских комиссиях и инвестировать в глобальный рынок через покупку «одной акции» — регулярные перебалансировки для поддержания оптимальной структуры портфеля акций будут производиться бесплатно для клиента внутри фонда.

Приобрести акции FXWO и FXRW можно через любого брокера, предоставляющего доступ на Московскую биржу.

Также FinEx ETF объявляет о начале процесса ликвидации ETF акций Австралии, Великобритании и Японии. Обращение фондов будет продолжаться до 14 февраля 2020 года.