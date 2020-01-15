Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента досрочно освободить Василия Поздышева от должности члена совета директоров ЦБ.

В декабре 2019 года стало известно, что заместитель председателя Банка России Василий Поздышев в начале 2020 года покинет ЦБ и перейдет в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) на позицию главы совета директоров.

Поздышев работал в ЦБ РФ с 2012 года, занимал пост директора департамента банковского регулирования Банка России, с 2014 года назначен зампредом регулятора. В ЦБ Поздышев курировал в том числе работу УК ФКБС, взаимодействие с Агентством по страхованию вкладов (АСВ), банковское регулирование и банковский надзор, занимался консолидацией банковского сектора.