Банк «Санкт-Петербург» и Альфа-Банк заключили соглашение о доступности банкоматной сети Альфа-Банка для держателей карт банка. Теперь клиенты банка «Санкт-Петербург» могут снимать и вносить наличные в банкоматах Альфа-Банка без дополнительных комиссий, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Это соглашение позволит существенно расширить географию пользования банковскими услугами Банка «Санкт-Петербург» через ДБО (дистанционное банковское обслуживание). Теперь Банк «Санкт-Петербург» будет широко представлен в Центральном регионе России в части клиентской инфраструктуры», — говорится в релизе.

Держателям карт банка «Санкт-Петербург» сегодня доступна собственная сеть банкоматов и терминалов, насчитывающая более 700 устройств самообслуживания.