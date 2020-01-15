Китай в рамках первой части торговой сделки с США должен увеличить закупки американских товаров в ближайшие два года на 200 млрд долларов, следует из обнародованного Минфином КНР текста соглашения.

В частности, в период с 1 января 2020 по 31 декабря 2021 года Китай должен будет обеспечить закупки в США промышленных товаров, услуг, сельскохозяйственной продукции, энергоносителей на сумму, которая должна быть на 200 млрд долларов больше базового уровня 2017 года.

Соединенные Штаты и Китай в среду после долгих 13 раундов переговоров достигли соглашения и подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения.

Документ в Вашингтоне был подписан президентом США Дональдом Трампом, от Китая документ подписал вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.