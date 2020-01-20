Глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин, кандидатура которого предложена президентом РФ Владимиром Путиным на пост премьер-министра, на встрече с фракцией «Единая Россия» в Госдуме заявил, что в новом правительстве планируются изменения. Об этом сообщил в четверг ТАСС глава думских единороссов Сергей Неверов.

«Мишустин сказал, что он будет обсуждать в том числе с фракциями кандидатуры на должности министров. Кандидат сказал, что изменения [в составе нового Кабмина] будут», — отметил Неверов.

Ранее один из участников заседания фракции сообщил ТАСС, что кандидатура Мишустина была поддержана «Единой Россией» единогласно.

Глава ФНС назвал среди приоритетов своей работы на посту главы Кабмина нацпроекты и цифровую экономику. «Приоритет цифровой экономики, опора на нацпроекты», — сказал собеседник агентства.

В послании Федеральному собранию в среду президент Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ. В частности, речь шла о том, чтобы передать Госдуме право утверждать кандидатуру председателя правительства и представленных им вице-премьеров и министров. На последовавшей встрече президента РФ с Кабмином Дмитрий Медведев назвал правильным в этом контексте решение об отставке правительства в действующем составе в соответствии со статьей 117 Конституции РФ.

Президент внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на назначение премьер-министром РФ. Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина в четверг, перед пленарным заседанием глава ФНС поочередно встречается со всеми четырьмя фракциями Госдумы.