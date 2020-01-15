Кандидат в премьер-министры России, глава ФНС Михаил Мишустин выступил против идеи главы ЛДПР Владимира Жириновского о списании долгов россиян перед микрофинансовыми организациями.

«Списания по кредитным обязательствам приведет к целой волне банкротств. И соответственно люди потеряют средства, те, кто совсем не виноват. Вообще я плохо оцениваю списания как пока еще налоговик», — сказал Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме.

Накануне Владимир Жириновский призвал ликвидировать микрофинансовые организации и коллекторские агентства и списать долги россиян перед ними.