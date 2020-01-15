Глава Сбербанка Герман Греф назвал недоверие к судебной системе важнейшей проблемой для экономики в целом.

Греф, выступая на Гайдаровском форуме, сравнил механизм сделки со следствием с «дилеммой заключенного». «Когда мы ввели в законодательство сделки со следствием, я посмотрел статистику, что у нас 70% или 80% уголовных дел заканчивается как раз вот этой самой историей, где математически доказано, что это применять нельзя особенно в условиях культуры, которая есть у нас», — сказал он. Глава Сбербанка назвал «дилемму заключенного» плохой историей, в которой страдают невиновные.

«На мой взгляд, это серьезнейшая законодательная проблема, которая должна быть решена. Те люди, которые когда-то этот механизм писали в российском законодательстве, они точно не понимали, что такое «дилемма заключенного», — отметил Греф.

«Недоверие к судебной системе — важнейшая проблема для экономики в целом», — заключил глава Сбербанка.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин согласился, что недоверие к судебной системе и силовым структурам — это «самое узкое место» и большая проблема в России. «Все, вышла на первое место, оторвалась от всех остальных», — заявил он.