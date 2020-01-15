Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что только меры по борьбе с бедностью не смогут обеспечить запланированный экономический рост в России. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу РБК .

«Нет, эти меры не на разгон экономики <...> Это, к сожалению, не будет таким существенным для того, чтобы экономика с тех 1,2—1,3% от ВВП роста в этом году прыгнула в 2021 году до 3,1%, как планирует правительство», — сказал он.

По мнению главы контрольного ведомства, для экономического роста необходимо принять также меры по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса: по снижению ограничений, ликвидации бюрократизма и «правоохранительного давления». Он подчеркнул, что это необходимо отрегулировать новому правительству в первую очередь. «Это главный сегодня вызов», — добавил Кудрин.

Ранее в Минэкономразвития заявили, что реализация инициатив президента позволит прибавить к росту ВВП 0,3 процентного пункта в 2020 году. Согласно прогнозу ведомства, в этом году российская экономика должна вырасти на 1,7%.