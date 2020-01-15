Инвестирование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в инфраструктурные проекты позволит ускорить экономический рост РФ, считает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Инвестиционное и деловое сообщество крайне высоко оценивает планы Михаила Мишустина, председателя правительства РФ, по ускорению реализации национальных проектов и увеличению, и стимулированию инвестиций в инфраструктуру. Поддерживаем планы по инвестированию средств ФНБ в окупаемую инфраструктуру. Безусловно, использование защищенных окупаемых инвестиций ФНБ в инфраструктуру — это мера, которая ускорит экономический рост России», — заявил Дмитриев журналистам.

Глава РФПИ считает, что опыт Мишустина в финансовой сфере позволит нарастить инвестиции в РФ.

«Михаил Мишустин известен не только как крайне успешный государственный деятель, но еще и как опытный и успешный инвестор, который возглавлял один из крупнейших инвестфондов России — UFG. Понимание инвестиционного сообщества и опыт руководителя федерального уровня дают ему уникальную возможность для того, чтобы значимо нарастить инвестиции в России», — сказал Дмитриев.

Правительство РФ ушло в отставку 15 января. Новым премьер-министром России 16 января назначен Михаил Мишустин . До этого он почти 10 лет руководил Федеральной налоговой службой РФ.