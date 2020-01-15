Российский рынок акций никак не отреагировал на отставку правительства и вчера двигался в боковом тренде – индекс РТС опустился на 0,2% до 1 602 пунктов, а индекс Московской биржи вырос на 0,1% до 3 132 пунктов. Тренд отражал динамику европейских бирж (индекс StoxxEuro600 опустился на 0,1%), так как инвесторы оценивали американо-китайские торговые отношения и финансовые результаты компаний. Курс рубля ослаб на 0,2% до 61,60 руб./долл. Цены на нефть немного снизились (Brent -1,4% до 63,64 руб./долл.).

Мы ожидаем, что российский рынок акций сегодня на открытии будет расти на фоне заключения американо-китайской торговой сделки и быстрого назначения нового премьер-министра. Президент Путин назначил на эту должность Михаила Мишустина. Для российского рынка акций подобное развитие событий указывает на усложнение системы политических процессов, что рано или поздно приведет к формированию премии за политический риск. Мы ожидаем, что в лидерах роста сегодня будут акции нефтегазового и металлургического секторов.

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

Правительство ушло в отставку; новым премьером будет глава Федеральной Налоговой службы

Вчера, спустя всего несколько часов после выступления Владимира Путина, правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку. Президент назначил Дмитрия Медведева на специально созданный для него пост заместителя главы Совета безопасности. Кроме того, президент выдвинул Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Гну Мишустину 54 года; с 2010 г. он возглавляет Федеральную Налоговую службу РФ. Учитывая опыт нового премьера, мы считаем, что это назначение носит технический характер, и в нашем базовом сценарии другие члены правительства сохранят за собой свои посты. Назначение никак не проясняет сценарий возможной смены власти на выборах 2024 г. Пока не понятно, сохранит ли Владимир Путин правительство в качестве технического института, тогда как все важные решения будут чуть позже переданы Совету безопасности, или же президент будет рассматривать правительство как платформу для потенциального претендента на пост президента, которого он представит/выберет позже.

Хотя эти изменения могут вызвать некоторую краткосрочную волатильность на рынке, мы не считаем, что это меняет макрокартину российской экономики, основные стержни которой были вчера анонсированы президентом во время его выступления. Исходя из пакета объявленных социальный мер (увеличение денежных выплат на одного ребенка до трех лет, предоставление выплат на детей от трех до семи лет и продление программы материнского капитала до 2026 – в общей сложности на сумму до 450 млрд руб.), мы повысили наш прогноз роста ВВП на 2020 г. с 1,4% до 1,8%. Проблема экономического роста остается в центре внимания макроэкономической повестки.

Для российского рынка акций подобное развитие событий указывает на усложнение системы политических процессов, что рано или поздно приведет к формированию премии за политический риск.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlova@alfabank.ru (Главный экономист)

Сбербанк: финансовые результаты за декабрь и 12M19 по РСБУ; НЕЙТРАЛЬНО

Сбербанк (ВЫШЕ РЫНКА; РЦ 288 руб./акцию) вчера представил финансовые результаты по РСБУ за декабрь и 2019 г. Чистая прибыль по итогам 2019 г. выросла на 7% г/г (без учета событий после отчетной даты) при ROAE 21,2%. В целом показатели соответствуют трендам предыдущих месяцев года, и не преподнесли существенных сюрпризов рынку. Акции торгуются примерно на уровне индекса Московской биржи с середины октября (+16%), и мультипликатор P/BV 2020П сейчас составляет 1,1x (что близко к среднему уровню за последние два года) при дивидендной доходности 7-8%. На наш взгляд, фундаментальных катализаторов роста акций в краткосрочной перспективе немного, однако акции могут получить дополнительную поддержку в случае дальнейшего укрепления курса рубля и притока средств фондов на российский рынок акций.

Более низкие процентные ставки продолжали стимулировать спрос на корпоративные кредиты (+1% м/м в декабре, +1,9% м/м с учетом коррекции на курсовые разницы), тогда как розничное кредитование замедлилось в декабре (+0,9% м/м без учета секьюритазации ипотеки против роста на 1,4% м/м в ноябре). Чистый процентный доход вырос на 4% г/г и на 6% м/м на фоне снижения стоимости фондирования и улучшения структуры активов (снижения доли межбанковских кредитов). Динамика резервов продолжала вселять оптимизм – стоимость риска за 12M19 составила всего 0,6% и 0,8% с учетом коррекции на курсовую разницу – оказавшись гораздо ниже ожиданий менеджмента на 2019 г. (1-1,1%). Операционные расходы выросли на 10% г/г в декабре, немного замедлившись с роста на 12% г/г в ноябре. В итоге чистая прибыль за декабрь составила 56 млрд руб. (+7% г/г) при ROAE 15%, а по итогам 2019 г. – 870 млрд руб. (+7% г/г без учета событий после отчетной даты) при ROAE на уровне 21,2%.

Евгений Кипнис: ekipnis@alfabank.ru (Старший аналитик)

Магнит подвел итоги новогодних продаж; ПОЗИТИВНО

Новость: Магнит (MGNT LI: ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $17,8/ГДР; MGNT RX: ВЫШЕ РЫНКА, РЦ 4 749 руб. за обыкновенную акцию) сообщил итоги новогодних продаж, которые традиционно оказывают сильное влияние на результаты за четвертый квартал года и отражают потребительское настроение в целом. В последние две недели декабря выручка Магнита выросла на 8,5% г/г, что ниже роста розничной выручки на 9,8% г/г за 9М19. Более важным является то, что компания сообщила о росте трафика на 2,4% г/г, который вернулся в зону роста впервые с 3К16. Это было отчасти нейтрализовано снижением Lfl-чека на 1,6% г/г на фоне высокой базы 2018 г. В итоге рост Lfl-выручки составил 0,6% за период.

Наше мнение: Мы считаем, что инвесторы могут позитивно воспринять восстановление траффика (акции вчера подорожали на 3%, тогда как индекс Московской биржи не изменился, а акции X5 упали на 3,4%). Тем не менее, мы считаем, что рынку может потребоваться более продолжительный тренд, чтобы полностью восстановить доверие к этим бумагам. Заявления президента Владимира Путина относительно соцрасходов в ходе его вчерашнего Послания Федеральному собранию, на наш взгляд, также сильно повлияли на то, что бумаги Магнита вчера оказались в лидерах роста рынка.

Евгений Кипнис: ekipnis@alfabank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oovorobyeva@alfabank.ru (Аналитик)