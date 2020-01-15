Уставный капитал петербургского Энергомашбанка будет увеличен на 800 млн рублей. Соответствующее решение было принято на внеочередном общем собрании акционеров 14 января, сообщает банк в четверг, 16 января.

Уставный капитал Энергомашбанка будет увеличен путем размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 800 млн штук. Номинальная стоимость одной обыкновенной акции составит 1 рубль. Цена размещения будет равна номиналу, следует из материалов банка на портале раскрытия корпоративной информации. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди акционеров Энергомашбанка, владеющих обыкновенными именными акциями. Планируется завершение процедуры дополнительной эмиссии до 1 июля 2020 года.

«После размещения дополнительного выпуска акций уставный капитал банка составит более 1 млрд рублей, а собственные средства банка превысят 2,5 млрд рублей», — указано в релизе.

«Решение акционеров об увеличении капитала за счет проведения дополнительной эмиссии свидетельствует о намерениях акционеров и дальше развивать банк, увеличивая его возможности», — комментирует генеральный директор — председатель правления Энергомашбанка Геннадий Ветров.

Уточним, что в настоящий момент уставный капитал Энергомашбанка, согласно данным на сайте ЦБ, составляет 217 млн рублей: таким образом, по итогам размещения допэмиссии он достигнет 1,017 млрд.

По данным финансового рейтинга Банки.ру, размер собственных средств Энергомашбанка на 1 декабря 2019 года превышал 1,517 млрд рублей.



Согласно последним раскрываемым данным, акционерами банка выступают 11 физлиц; десять из них держат голосующие акции с долями не более 10% у каждого.