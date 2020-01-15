Комиссия по рассмотрению жалоб на принятые Центробанком решения о признании лица не соответствующим квалификационным требованиям или требованиям к деловой репутации за два года своей работы получила 555 обращений от финансистов и удовлетворила 239 жалоб. Такие данные по состоянию на 1 января 2020 года приводит пресс-служба регулятора.

Комиссия Банка России с 28 января 2018 года рассматривает жалобы должностных лиц и владельцев крупных пакетов акций (долей) кредитных и ряда некредитных финансовых организаций на признание их не соответствующими установленным требованиям.

«За это время комиссия удовлетворила 239 жалоб, по 205 жалобам принято решение об отказе в удовлетворении. Еще 17 заявлений было возвращено из-за отсутствия предмета рассмотрения. В процессе рассмотрения (решения не приняты) по состоянию на 1 января находилось 13 жалоб. Оставлена без рассмотрения в связи с несоответствием установленным требованиям 81 жалоба», — указано в релизе.

В ЦБ отмечают рост количества поступивших в комиссию жалоб в 2019 году (330) по сравнению с 2018 годом (225), связывая эту тенденцию в том числе с упрощением порядка получения лицом информации о наличии сведений о нем в базах данных. Соответствующий сервис доступен со 2 августа 2019 года на портале госуслуг, и по состоянию на 1 января 2020-го поступило уже более 5 тыс. запросов.

В общей сложности на начало текущего года года в базу данных внесены сведения о 7 504 лицах, деятельность которых связана с финансовыми организациями.



Согласно действующему законодательству, деловая репутация заявителя может быть восстановлена, если им представлены доказательства непричастности к совершению действий, повлекших негативные последствия для финансовой организации, или к бездействию с аналогичным результатом. В этом случае по результатам принятых комиссией решений Банк России исключает сведения о заявителе из соответствующей базы данных.

