В российском сегменте корпоративного кредитования в конце прошлого года наблюдалось расширение круга заемщиков, что может отражать растущую доступность заемных средств для данной категории банковских клиентов, следует из комментария ЦБ «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» за декабрь .

В частности, на кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства в октябре приходилось 27% от общего объема долгосрочных рублевых корпоративных кредитов (в сентябре — 23%). В октябре также увеличилась доля необеспеченных кредитов крупным компаниям «второго эшелона».

«Возросшая доля кредитов более рискованным заемщикам, предоставленных по более высоким ставкам, привела к росту среднерыночной ставки по долгосрочным рублевым кредитам. В октябре она повысилась на 7 базисных пунктов (0,07 процентного пункта. — Прим. Банки.ру) в сравнении с сентябрем и составила 9,3% годовых, — отмечается в обзоре. — Потенциал наращивания кредитования более рискованных корпоративных заемщиков ограничен, поэтому можно ожидать возобновления снижения среднерыночных ставок (а в случае частичного восстановления доли наименее рискованных заемщиков в оборотах рынка — ускоренного снижения)».

По данным ЦБ, в начале 2020 года банки ожидают дальнейшего смягчения условий кредитования как розничных, так и корпоративных заемщиков. Одним из направлений этого смягчения будет снижение кредитных ставок, чему способствуют накапливающийся эффект удешевления фондирования и конкуренция между банками за надежных заемщиков.

По итогам ноября активность участников корпоративного сегмента кредитного рынка почти не изменилась. Годовой прирост корпоративного кредитного портфеля за месяц снизился на 4 б. п. (0,04 п. п. — Прим. Банки.ру), составив 4%. Замедление корпоративного кредитования в ноябре было связано со списанием и погашением просроченной задолженности; годовой прирост непросроченной части корпоративного кредитного портфеля за ноябрь незначительно увеличился. Доля просроченной задолженности в портфеле кредитов, предоставленных нефинансовым организациям, за месяц снизилась на 0,1 п. п. и составила 7,9%.



Как и ранее, в рублевом сегменте рынка отмечался рост кредитования (на начало декабря рублевый кредитный портфель возрос на 8,4% по сравнению с аналогичной датой предыдущего года) при опережающем наращивании долгосрочного кредитования (портфель рублевых кредитов сроком свыше трех лет за тот же период увеличился на 11,6%). Портфель валютных кредитов продолжал сокращаться, но годовой темп сокращения в ноябре заметно снизился, составив 7,3% (месяцем ранее — 10,2%).