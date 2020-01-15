Среднерыночные ставки по депозитным продуктам продолжат снижаться, при этом в сегменте валютных депозитов потенциал уменьшения ставок может быть близок к исчерпанию, следует из комментария ЦБ «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» за декабрь .

В IV квартале 2019 года на фоне смягчения денежно-кредитной политики продолжилось снижение доходности финансовых инструментов, констатирует регулятор. В этих условиях банки, как и в предыдущие месяцы, постепенно понижали ставки по розничным депозитам.

Так, в октябре ставка по долгосрочным рублевым депозитам населения составила 6,2%, что на 0,1 процентного пункта ниже уровня сентября. По предварительным данным, в ноябре ставка снизилась еще на 0,3 п. п. В сегменте краткосрочных депозитов ставки, по данным ЦБ, снижались сопоставимыми темпами.

«В декабре банки — крупные участники депозитного рынка продолжали уменьшать ставки по стандартным депозитным продуктам, что дает основания ожидать дальнейшего снижения среднерыночных ставок. В сегменте валютных депозитов также наблюдалось снижение ставок, однако его потенциал был близок к исчерпанию. По предварительным оценкам, в ноябре ставка по краткосрочным долларовым депозитам опустилась ниже 1% годовых, по долгосрочным — вплотную приблизилась к этому уровню», — отмечается в обзоре.

В Центробанке указывают, что снижение номинальных процентных ставок по рублевым вкладам в октябре — ноябре было сопоставимо с уменьшением инфляции в этот период. «Благодаря этому реальная доходность вкладов оставалась положительной, соответственно, они оставались привлекательным инструментом сбережений», — подчеркивает регулятор.



К началу декабря годовой прирост рублевых вкладов населения составил 10%, достигнув максимального значения за 2019 год. Отток средств с валютных вкладов, наметившийся в октябре, сохранился и в ноябре. К концу ноября годовой прирост валютных депозитов населения составил 9,6% (месяцем ранее — 11,7%). В результате, несмотря на небольшое снижение номинального курса рубля к доллару США, по итогам ноября долларизация депозитов населения снизилась с 20,9% до 20,6%.