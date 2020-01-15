Первичное жилье в крупных городах России подорожает на 10%, вторичное — на 6% в 2020 году, прогнозируют аналитики ЦИАН. Об этом пишут «Известия» .

В новостройках, где хорошо идут продажи, квартиры могут подорожать на 15% за 1,5–2 года, а в случае с наиболее привлекательными проектами — более чем на 20%, считают эксперты. По их словам, в 2020-м рынок недвижимости будет развиваться, согласно вектору, заданному в прошлом году. В течение всего 2019-го цены на новостройки увеличивались, в некоторых московских проектах рост составил 15–18%, сказал директор по продажам компании «Колди» Максим Каварьянц. По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м.

В числе причин повышения цен в прошлом году были переход отрасли на проектное финансирование (эскроу-счета), а также рост НДС до 20%, отметили в «Авито Недвижимость». Переход отрасли на проектное финансирование будет оставаться мощным фактором роста цен в нынешнем году, считает управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. Также переход на эскроу-счета может привести к снижению объемов строительства жилья, что также влияет на ценообразование, отметил заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов.

Еще одна причина роста цен — инфляция в стране, указывают эксперты. Также в этом году на цены будет влиять снижение ипотечных ставок — ключевая ставка ЦБ может опуститься ниже 6%, что даст возможность банкам предложить еще более выгодные условия по ипотеке . В более долгосрочной перспективе эксперты ожидают нехватку новостроек, что будет способствовать дальнейшему повышению цен.