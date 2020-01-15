Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг АО «ДОМ.РФ» на уровне «AAA(RU)» со «стабильным» прогнозом и кредитные рейтинги выпусков облигаций компании (БО-05, БО-06, БО-07, БО-08, БО-09, БО-10, 001Р-01R, 001Р-02R, 001Р-03R, 001Р-04R, 001Р-05R, 001Р-06R, 001P-07R) на этом же уровне. Об этом сообщается в четверг, 16 января, на сайте АКРА.

Отметим, что агентство совсем недавно, в декабре 2019-го, уведомило о подтверждении рейтинга «ДОМ.РФ».

Аналитики поясняют, что кредитный рейтинг «ДОМ.РФ» обусловлен очень высокой вероятностью получения компанией экстраординарной поддержки от органов власти по причине ее системной значимости для российской экономики и определяющего влияния государства на ее кредитоспособность. При этом «ДОМ.РФ» характеризуется достаточно высоким уровнем собственной кредитоспособности; временное негативное влияние на данный показатель оказало получение 100% акций Банка ДОМ.РФ. «На долгосрочном горизонте давление на кредитоспособность «ДОМ.РФ» будет оказывать активное развитие бизнеса компании в рамках актуализированной стратегии на период до 2024 года», — отмечается в релизе.

В агентстве напоминают, что «ДОМ.РФ» в соответствии с законом выполняет уникальную функцию единого института развития в жилищной сфере.

АКРА ожидает, что в сценарии системного экономического стресса или в случае существенного ухудшения собственной кредитоспособности компании правительство РФ предоставит достаточный объем экстраординарной поддержки в форме капитала или ликвидности для удовлетворения требований кредиторов.

«Собственная кредитоспособность компании на данный момент находится на высоком уровне, однако есть риски ее ухудшения в долгосрочном периоде», — указано в сообщении. Агентство отмечает достаточный запас по капиталу у «ДОМ.РФ», положительный финансовый результат компании, при этом уровень чистой процентной маржи и операционная эффективность имеют тенденцию к ухудшению. Показатели ликвидности свидетельствуют о наличии у компании значительного запаса ликвидных средств.

По мнению АКРА, к ухудшению финансового состояния «ДОМ.РФ» в долгосрочном периоде и возникновению потребности в привлечении дополнительной государственной поддержки способен привести значительный рост объемов деятельности в рамках принятой стратегии развития, что обусловлено:

реализацией плана по увеличению объема закладных на балансе через реализацию механизма «Фабрики ипотечных ценных бумаг» при сокращении объема облигаций, обеспеченных безотзывными государственными гарантиями РФ (согласно актуализированной стратегии компании, к 2024 году объем ипотечных облигаций с поручительством «ДОМ.РФ» должен составить до 7 трлн рублей);

ростом объемов кредитования Банком ДОМ.РФ предприятий строительной отрасли;

предоставлением банкам поручительств «ДОМ.РФ» по кредитам в рамках проектного финансирования жилищного строительства с использованием счетов эскроу.

С учетом мнения АКРА о высокой вероятности получения компанией государственной поддержки в случае необходимости, обозначенные риски в настоящее время не влияют на уровень ее кредитного рейтинга, отмечается в релизе.