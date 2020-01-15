Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг БНП Париба Банка на уровне «ААА(RU)», прогноз — «стабильный».

Кредитный рейтинг банка обусловлен очень высокой вероятностью предоставления ему экстраординарной поддержки материнской структурой с высоким уровнем кредитоспособности (BNP Paribas S. A., ключевая структура BNP Paribas Group), поясняют аналитики. Кредитный рейтинг российского банка определяется на уровне паритета с РФ.

«Банк обладает высокой оценкой собственной кредитоспособности ввиду сильной позиции по достаточности капитала, сильной оценки риск-профиля, а также адекватной позиции по ликвидности и фондированию при среднем бизнес-профиле», — отмечается в релизе агентства .

Эксперты указывают, что «оценка бизнес-профиля банка определяется его сильной франшизой в обслуживании крупных российских и международных компаний, функционирующих на территории РФ». Диверсификация операционного дохода является невысокой, поскольку доход формируется в основном за счет процентных поступлений от средств, размещенных в других банках, включая ЦБ РФ. Стратегия банка подразумевает работу с российскими и международными компаниями и связана с кредитованием, сделками с производными финансовыми инструментами, расчетно-кассовым обслуживанием, торгово-экспортным финансированием. Система корпоративного управления выстроена с учетом требований материнской организации, являющейся единственным акционером банка.

Сильная оценка достаточности капитала подтверждается очень высоким уровнем основного капитала банка по регулятивным нормам (Н1.2 на 1 декабря 2019 года — 40,6%, Н1.0 составляет 51,3%). На итоговую оценку позиций банка по капиталу негативно влияет относительно низкая эффективность: за период с 2016 по 2018 год отношение операционных расходов к операционным доходам в среднем составило около 67%, а чистая процентная маржа — 3%. При этом банк является стабильно прибыльным.

Сильная оценка риск-профиля банка обусловлена высоким качеством активов вне портфеля ссудной задолженности при адекватном качестве управления рисками. Объем кредитного портфеля по состоянию на 30 июня 2019 года несущественный по сравнению с общим объемом активов (число заемщиков — менее десяти). Учитывая небольшой объем кредитного портфеля, использование финучреждением гарантий материнского банка по ряду требований и отсутствие проблемных активов, АКРА считает, что концентрация и качество портфеля ссудной задолженности банка не оказывают негативного влияния на его риск-профиль. Основной статьей активов «БНП Париба» являются требования к материнскому банку. В числе прочего отмечается, что в банке выстроена адекватная система риск-менеджмента, принципы деятельности которой соответствуют требованиям, установленным как регулятором, так и материнским банком.

Сильная позиция по ликвидности обусловлена прежде всего высоким объемом ликвидных активов, а также ограниченным объемом обязательств, подлежащих рефинансированию в ближайшем будущем. В случае необходимости банк может воспользоваться различными источниками привлечения дополнительной ликвидности, включая средства ЦБ РФ и BNP Paribas.



Основа ресурсной базы банка — средства юридических лиц, при этом АКРА отмечает высокую (более 30% всех обязательств) долю средств крупнейшего клиента. Такая концентрация ведет к снижению агентством оценки фактора фондирования банка, указано в релизе.

