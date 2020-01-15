Россияне на празднование Нового года в среднем потратили 14,4 тыс. рублей, из которых расходы на подарки родным и близким составили около 5,5 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют опубликованные результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Что касается расходов на празднование Нового года, то в этом году россияне потратили в среднем 14 446 рублей — на 4% больше, чем траты в прошлом году (13 870 рублей). Из этой суммы на новогодний стол потратили в среднем 4 708 рублей, а на подарки друзьям и близким — чуть больше (5 505 рублей)», — говорится в материалах опроса. Еще 4,2 тыс. рублей ушли на развлечения.

В ходе опроса выяснилось, что чаще всего россияне в качестве подарка получали конфеты, напитки и деликатесы (27%), каждый четвертый — парфюмерию и косметику, а каждый пятый остался без подарка.

Большинство россиян (76%) встретили 2020 год дома, 9% — в гостях и 8% не отмечали этот праздник. Опрос показал, что большинство россиян (73%) удовлетворены новогодними каникулами, несмотря на то, что большинство опрошенных (32%) провели их дома. Треть опрошенных (30%) ходили в эти дни в гости, примерно столько же (28%) гуляли на природе.