На главной странице мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» появился раздел «Страхование». Об этом сообщили в Сбербанке , пояснив, что теперь клиентам кредитной организации доступны детальные сведения обо всех действующих договорах рискового страхования, оформленных в ее дочерних страховых компаниях «Сбербанк страхование» и «Сбербанк страхование жизни».

Ранее в «Сбербанке Онлайн» уже стало доступно оформление и продление договоров рискового страхования. «Теперь в мобильном приложении появился отдельный полноценный раздел «Страхование», в котором клиенты могут увидеть все свои договоры страхования , посмотреть дату начала и окончания договора, серию и номер страхового полиса, перечень страховых рисков и дополнительных сервисов. Кроме того, в новом разделе можно быстро связаться со страховой компанией», — отмечается в релизе.

В «Сбербанке Онлайн» доступна информация о действующих договорах страхования по программам «Защита дома», «Защита карт», «Защита близких Плюс», «Страхование путешественников», «Ипотечное страхование», «Защита от клеща», «Онкострахование», «Страхование жизни заемщиков потребительских кредитов», «Страхование держателей кредитных карт».

«В следующем году мы сделаем доступными онлайн и сервисы постпродажного обслуживания, в частности возможность заявить страховой случай, получить выплату, внести очередные платежи по многолетним договорам, подключить к договорам дополнительные сервисы», — рассказала старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова.



«Наша задача — вывести в «Сбербанк Онлайн» 75% сервисов, сопутствующих страхованию», — добавила она.