Самые крупные покупки в России иностранные туристы совершают в модных бутиках. Это выяснил банк «Русский Стандарт», который изучил траты по иностранным картам в РФ, а также платежи через ведущие китайские платежные сервисы AliPay и WeChat Pay в своей эквайринговой сети.

«За три квартала 2019 года наиболее дорогостоящие покупки зарубежные гости совершали в магазинах одежды», — отмечается в обзоре банка.

В целом самым популярным сегментом для трат по картам зарубежных банков в России стали фастфуды (по количеству платежей картой), где средний чек за период с января по сентябрь 2019 года составил 1 019 рублей. Он немного вырос по сравнению со значением за аналогичный период предыдущего года (970 рублей).

На втором месте по популярности — траты в гостиницах. Средняя сумма здесь составила 19 821 рубль, что на 5,8% меньше, чем в том же периоде 2018 года.

Рестораны разместились на третьей строчке рейтинга. Средний чек в этой категории уменьшился на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 4 895 рублей. Далее следуют покупки в супермаркетах со средней суммой 2 968 рублей против 3 356 рублей годом ранее. Замыкает пятерку лидеров оплата такси: средний чек составил 899 и 1 481 рубль соответственно.

В «Русском Стандарте» обращают внимание на то, что безналичные траты туристов из Китая через системы AliPay и WeChat Pay заметно отличаются от платежей по картам путешественников из других стран. За три квартала 2019 года абсолютным рекордсменом по количеству операций китайских туристов стали магазины косметики со средним чеком в 1,5 тыс. рублей. На второй строчке — luxury-бутики (включая самые известные дорогие бренды) со средней суммой одной покупки в 80 тыс. рублей.

Универмаги оказались на третьем месте: там китайцы тратили в среднем 30 тыс. рублей на одну покупку. Далее идут магазины ювелирных украшений со средним чеком в 21 тыс. рублей. Также в топ-пятерку вошли магазины женской и мужской одежды со средней суммой 80,5 тыс. рублей.

Согласно статистике «Русского Стандарта», тройку городов России, где совершалось больше всего операций по зарубежным картам, составляют Москва (средний чек — 7 748 рублей), Санкт-Петербург (10 759 рублей) и Владивосток (10 420 рублей).

При этом больше всего платежей через сервисы AliPay и WeChat Pay в период с января по сентябрь 2019 года совершено в Москве (в среднем на 10,2 тыс. рублей), Петербурге (13,3 тыс.) и Новосибирске (6 тыс. рублей).

По данным банка, за рассматриваемый период времени самой дорогой покупкой с помощью AliPay и WeChat Pay стало обновление гардероба в ГУМе.



В банке подчеркивают, что он входит в число лидеров по величине эквайринговой сети в России.

