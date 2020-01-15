Неизвестные напали на отделение банка в Петербурге, угрожая похожим на автомат предметом, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

«Полиция разыскивает злоумышленников, совершивших нападение на офис финансово-кредитного учреждения», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, в 19:52 мск четверо злоумышленников ворвались в офис кредитной организации по адресу: улица Савушкина, 127. Угрожая предметом, похожим на автомат, нападавшие попытались похитить деньги.

Ведомство не уточняет название банка. Согласно данным карт, по этому адресу находится дополнительный офис Альфа-Банка «Улица Яхтенная».

«Встретив сопротивление со стороны представителей финансово-коммерческой организации, злоумышленники скрылись, ничего не похитив. В результате инцидента пострадавших нет», — сказано в сообщении.







