Пересматривать таргет пока преждевременно, считает первый зампред Ксения Юдаева.
Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева не поддерживает идею снижения таргет по инфляции. Об этом она заявила на Гайдаровском форуме.
«В принципе, очень вредно менять таргет часто. В последние три года у нас инфляция, если в среднем посчитать, была примерно около 3,7%, вблизи таргета. Инфляционные ожидания еще не заякорены, поэтому в настоящее время пересматривать таргет — это преждевременно, нужно еще поработать на этом уровне и добиться еще больше устойчивости инфляции», — прокомментировала Юдаева журналистам вопрос о целесообразности снижения таргета в ходе Гайдаровского форума.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что считает возможным снижение таргета по инфляции с текущих 4% в течение двух—трех лет.
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