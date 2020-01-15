Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева не поддерживает идею снижения таргет по инфляции. Об этом она заявила на Гайдаровском форуме.

«В принципе, очень вредно менять таргет часто. В последние три года у нас инфляция, если в среднем посчитать, была примерно около 3,7%, вблизи таргета. Инфляционные ожидания еще не заякорены, поэтому в настоящее время пересматривать таргет — это преждевременно, нужно еще поработать на этом уровне и добиться еще больше устойчивости инфляции», — прокомментировала Юдаева журналистам вопрос о целесообразности снижения таргета в ходе Гайдаровского форума.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что считает возможным снижение таргета по инфляции с текущих 4% в течение двух—трех лет.