Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов сохранят свои должности после отставки правительства, полагает главный аналитик Альфа-Банка Наталья Орлова.



«Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сохранит свою позицию, независимую от правительства. Мы также считаем, что министр финансов Антон Силуанов сохранит свой пост. Однако главный вопрос заключается в том, кто теперь будет назначен премьер-министром и будет ли этот человек рассматриваться в качестве потенциального преемника Владимира Путина в 2024 году», — говорится в комментарии эксперта.

Курс рубля не отреагировал на новость, продолжает Орлова, однако премия за политический риск могла бы теперь вернуться на рынок.

«Можно ожидать, что рынок позитивно отреагирует на новость, если новый премьер-министр будет известен рынку и будет экономического блока, однако, если президент решит назначить молодого неизвестного кандидата, это может создать некоторую неопределенность для рынка», — считает аналитик.

Через несколько часов после обращения президента России Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному собранию.к народу премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил об отставке российского правительства. Путин также сообщил о намерении ввести новую должность заместителя председателя Совета безопасности и назначить на этот пост Дмитрия Медведева.

