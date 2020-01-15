Арбитражный суд Чувашии приостановил производство по заявлению ЦБ о ликвидации Чувашкредитпромбанка, говорится в материалах суда. Также суд рассмотрит 23 января заявление регулятора о банкротстве банка.

ЦБ издал приказ об отзыве у этой кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций 7 ноября 2019 года. Чувашкредитпромбанк, по информации регулятора, допускал нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Также банк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты. На балансе банка образовался значительный объем корпоративных кредитов низкого качества, отметил регулятор.