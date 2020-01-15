Солид Банк снизил ставки по некоторым вкладам .

Вклад «Комоно» можно оформить под 6,18% годовых (с первого по 90-й день — 7,6%, с 91-го по 180-й день — 7,2%, со 181-го по 270-й день — 5%, с 271-го по 367-й день — 5% годовых). Прежняя ставка – 6,47%.

«Столичный» (от 50 тыс. рублей на один год) открывается под 6,1% годовых (вместо 6,6%).

«Банзай» (на один год) привлекается на сумму от 1 тыс. рублей под 4,6%, от 300 тыс. рублей — под 5,6% годовых (ранее – под 4,8—5,8%). Возможно пополнение и совершение расходных операций.

Процентная ставка по вкладу «Доходный VIP» (от 3 млн рублей на два года) составляет 5,5% годовых (с первого по 365-й день — 6,5% годовых; с 366-го по 730-й день — 4,5% годовых). Прежняя ставка – 5,65%. Допускается пополнение.

Проценты по всем вкладам выплачиваются ежемесячно.