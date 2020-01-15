ЦБ проводит перераспределение полномочий между начальниками департаментов, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники на фондовом рынке. Так, руководитель департамента рынка ценных бумаг ЦБ Лариса Селютина больше не будет курировать надзор за профучастниками, его передадут главе департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Кириллу Пронину. По словам одного из источников, Селютина намерена сфокусироваться на инфраструктуре финансового рынка, в том числе на краудфандинговых платформах, рейтинговых агентствах и на маркетплейсе. Полномочия будут передаваться до марта.

Участники рынка ждут и других кадровых изменений в ЦБ. Источник издания отмечает, что у Пронина возрастет нагрузка с передачей надзора за профучастниками. У него могут забрать НПФ и передать Филиппу Габунии, который возглавляет департамент страхового рынка ЦБ.

Источники отмечают, что перераспределение обязанностей не связано с претензиями к работе Селютиной. По словам экспертов, за шесть лет, которые Лариса Селютина возглавляла департамент, на рынке не произошло ни одного случая отзыва лицензии у крупных профучастников, при этом они пережили периоды высокой волатильности и просадок рынка. Одновременно были реализованы значимые проекты по развитию, участники рынка показали рекордные показатели по привлечению клиентов. По их мнению, может уйти около года для того, чтобы новое подразделение подхватило вопросы, которые курировало прежнее.