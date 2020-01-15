Федеральный бюджет России справится с нагрузками, которые последуют в связи с необходимостью решения задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию РФ. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Безусловно (справимся). Поставленные президентом задачи будут финансово обеспечены в полном объеме. Президент в послании также говорил о том, что необходимо все это осуществлять в пределах бюджетной устойчивости, что тоже очень важно», — сказал он.

Силуанов также сообщил журналистам, что в 2020 году на демографические меры, которые обозначил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, потребуется 400—450 млрд рублей, в следующем — гораздо больше.