Законы по реализации задач, поставленных в послании президента, в социальной сфере могут быть приняты в феврале, если правительство оперативно внесет их в парламент, заявил РИА Новости в среду глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.

Ранее глава государства предложил выплачивать маткапитал на первенца, предусмотреть детские пособия на детей от трех до семи лет. Кроме того, Владимир Путин высказался за ежемесячные выплаты из федерального бюджета за классное руководство в размере 5 тыс. рублей.

«Законы, касающиеся реализации задач, поставленных президентом в своем послании, и в социальной сфере парламент может принять уже в феврале, если правительство оперативно внесет их на рассмотрение», — сказал политик.

Он подчеркнул, что средства в федеральном бюджете на эти цели есть. Кроме того, Рязанский полагает, что «правительство, скорее всего, уже подготовило пакет законопроектов».

По мнению законодателя, президент дал поручение ведомствам просчитать возможность реализации представленных в послании предложений.

«Все, что касается выплат из федерального бюджета, можно сделать оперативно, как только правительство внесет соответствующие законы, мы готовы их сразу же, в приоритетном порядке, рассмотреть», — отметил сенатор. По его словам, это же может касаться и выплат классным руководителям.