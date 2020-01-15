Решение Microsoft об отмене поддержки операционных систем Windows 7 и Windows Server 2008 может затронуть только офисных сотрудников Сбербанка , работники отделений используют специализированное программное обеспечение, не связанное с Windows, передал через пресс-службу главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.

«Клиентские данные не хранятся на персональных компьютерах. Это промышленные системы другого рода, которые совершенно не имеют никакого отношения к софту Microsoft вообще. Решение Microsoft никак не повлияет на стоимость банковских услуг. Сотрудники банка, которые работают в отделении, используют специализированное программное обеспечение, не связанное с Windows. Данные изменения могут затронуть только офисных сотрудников, которые, например, работают в программе PowerPoint», — заявил главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.