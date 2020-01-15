Россия заняла 23 место в списке лучших стран мира по версии US News & World Report, пишет РБК . За год она поднялась на одну строчку. Это было обеспечено улучшением места в рейтинге по развитию предпринимательства (с 23 на 22 место), притягательности для туристов (с 50 на 48 место) перемещением вверх в рейтинге стран по отношению к гражданам (с 44 на 39 место), открытости для бизнеса (с 79 на 73 место) и качества жизни (с 36 на 34 место).

Рейтинг составляется на основании девяти показателей: развитие предпринимательства, популярность у туристов, отношение к собственным гражданам (защита прав человека, экологии и гендерного равенства), культурное влияние, историческое наследие, потенциал развития, открытость для бизнеса, военная сила и качество жизни.

За год Россия сильно сократила культурное влияние, упав с 20 места на 28. Также Россия опустилась на одну строчку в списке государств со значимым историческим и культурным наследием. В рейтинге стран, обладающих самым сильным военным потенциалом, Россия остается на втором месте, уступая лишь Соединенным Штатам. Не изменилось место России и в списке стран по потенциалу развития (12 место).

Соседями России по итоговому рейтингу оказались Объединенные Арабские эмираты (23) и Португалия (25). По версии издания, лучшими странами мира в 2020 году являются Швейцария, Канада, Япония, Германия и Австралия.