Президент РФ Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет для детей из малообеспеченных семей уже с 1 января 2020 года. Об этом он заявил во время ежегодного послания Федеральному собранию.

«Получить его смогут семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека, то есть со сложной, очень сложной ситуацией. Чтобы получать такую выплату, достаточно будет подать заявление, а также указать свой легальный, официальный доход», — сообщил глава государства, дав поручение сделать процедуру оформления нового вида соцпомощи семьям с детьми максимально удобной и простой.

Уровень доходов граждан в каждом субъекте РФ могут отличаться, поэтому на первом этапе размер выплаты составит половину прожиточного минимума, то есть 5,5 тыс. рублей. Далее, по словам президента, если станет понятно, что этой суммы недостаточно, то с 2021 года размер пособия может быть увеличен до 11 тыс. рублей на ребенка в месяц в среднем по стране.