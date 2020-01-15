Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.



«Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», — сказали в пресс-службе.

Ранее в пятницу, через несколько часов после обращения президента России Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил об отставке российского правительства. Путин также сообщил о намерении ввести новую должность заместителя председателя Совета безопасности и назначить на этот пост Дмитрия Медведева.



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